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На фоне протестов в США полицейские массово уходят в отставку

На фоне протестов в США полицейские массово уходят в отставку - Фото
Фото: EPA
17.06.2020, 22:53

Офицеры полиции США массово увольняются из-за непрекращающихся протестов в стране

Сотрудники полиции в США увольняются на фоне протестов, вызванных гибелью 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает CNN.

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"Поскольку в некоторых частях страны бушуют протесты, определенные полицейские отделы в США сталкиваются с собственным кризисом, а некоторые офицеры решают оставить службу", - говорится в сообщении.

По данным мэрии Миннеаполиса, что в городе уволились по меньшей мере семь полицейских, заявления еще пяти офицеров находятся на рассмотрении.

Еще восемь полицейских подали в отставку в Атланте (штат Джорджия) из-за инцидента, в ходе которого 12 июня был застрелен 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс.

В Галландейл-Бич (штат Флорида) подали в отставку десять сотрудников спецназа SWAT, объяснив это объяснили беспокойством за свою безопасность.

В Баффало (штат Нью-Йорк) около 57 офицеров полиции написали заявления на выход из группы экстренного реагирования департамента полиции. Причиной этого стало недовольство временным отстранением двух полицейских, которые толкнули пожилого протестующего. По мнению офицеров полиции, их коллеги "просто выполняли приказ".

  • Массовые протесты против расизма и полицейской жестокости в США начались с убийства копом 46-летнего Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе.
  • 12 июня в Атланте один из сотрудников полиции застрелил афроамериканца Рэйшарда Брукса.

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Наталия Медведева
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