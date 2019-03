На ж/д вокзале крупнейшего города Новой Зеландии произошли взрывы

Около железнодорожного вокзала "Бритомарт" в крупнейшем новозеландском городе Окленде произошло три "контролируемых взрыва": правоохранители обезвредили подозрительные рюкзаки. Об этом пишет местная газета New Zealand Herald.

Полицию вызвали на Голуэй-стрит у транспортного хаба в центральном районе города, сообщив об оставленных там без присмотра двух рюкзаках.

Правоохранители эвакуировали людей из района предполагаемой опасности, а после отправили саперного робота для обезвреживания бомб.

"После этого были слышны три контролируемых взрыва", - пишет издание.

Сам вокзал не был эвакуирован, и происшествие не повлияло на движение поездов.

There have now been three explosions. Have seen a bomb disposal robot moving around and there's a heavy police presence. Based on other info, appears to be a few bags that we're left that police are being proactive about