На ж/д вокзале крупнейшего города Новой Зеландии произошли взрывы

Станция "Бритомарт" (фото - cityraillink.co.nz)

Около железнодорожного вокзала "Бритомарт" в крупнейшем новозеландском городе Окленде произошло три "контролируемых взрыва": правоохранители обезвредили подозрительные рюкзаки. Об этом пишет местная газета New Zealand Herald.

Полицию вызвали на Голуэй-стрит у транспортного хаба в центральном районе города, сообщив об оставленных там без присмотра двух рюкзаках.

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Правоохранители эвакуировали людей из района предполагаемой опасности, а после отправили саперного робота для обезвреживания бомб.

"После этого были слышны три контролируемых взрыва", - пишет издание.

Сам вокзал не был эвакуирован, и происшествие не повлияло на движение поездов.

There have now been three explosions. Have seen a bomb disposal robot moving around and there's a heavy police presence. Based on other info, appears to be a few bags that we're left that police are being proactive about — Greater Auckland (@GreaterAKL) 15 березня 2019 р.

Пока неизвестно, связан ли этот инцидент с сегодняшним массовым убийством в мечетях города Крайстчерч пятистами километрами южнее. Там в авто нападавших были найдены два самодельных взрывных устройства; их обезвредили.

Сегодня, 15 марта около 13:00-13:45 дня произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города городе Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, еще 48 получили ранения. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Один из стрелков стримил видео расстрела в соцсети.