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На Кипре внедрили COVID-паспорта, чтобы выйти из локдауна

10.05.2021, 10:10
На Кипре внедрили COVID-паспорта, чтобы выйти из локдауна - Фото
Электронный COVID-паспорт (depositphotos.com)

Сегодня Кипр завершил третий частичный локдаун, внедрив новую систему "пропусков безопасности" от коронавируса, позволяющую людям свободно передвигаться. Об этом сообщает France 24

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"Кипр делает шаг к возвращению к более нормальным темпам социальной и экономической деятельности", – заявил вчера министр здравоохранения страны Константинос Иоанну, добавив, что страна делает "важный шаг к выходу из неопределенности" благодаря "протоколам здравоохранения, тестированию населения и ускорению программы вакцинации". 

Теперь киприоты, которые хотят посещать общественные заведения, должны будут предъявлять COVID-паспорт. Получить его могут лица, имеющие по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса; которые болели коронавирусом за последние шесть месяцев; имеющие действительный 72-часовой отрицательный ПЦР или экспресс-тест. Он будет временной мерой, действующей до 31 мая. 

  • В ВОЗ заявили, что они против использования COVID-паспортов, так как те "усугубляют неравенство".
  • 29 апреля депутаты Европарламента решили, что COVID-паспорта не должны ограничивать свободу передвижения между странами, а также что они будут иметь свой "срок годности" и перечень "допустимых вакцин".

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Владислав Сердюк
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