На севере Вьетнама из-за наводнений погибли или пропали без вести 14 человек – фото

Наводнение во Вьетнаме (Фото: tienphong)

Из-за наводнений, вызванных проливными дождями в северной провинции Вьетнама Дьенбьен погибли или пропали без вести минимум 14 человек. Об этом сообщают местные медиа Tien Phong и VnExpress.

Вечером 31 июля после нескольких часов сильного дождя уровень воды резко поднялся – выпало 262 мм осадков. Дома в низинных районах были затоплены, возникли наводнения и оползни в горных районах провинции.

Наибольшие потери понесли жители горной деревни Сазунг: один погибший и шестеро пропавших, в том числе двое детей. В коммуне Тиадинь многие дороги были размыты, а дома завалило камнями и землей. Погибли двое детей, а одного человека унесло паводковыми водами и он пропал без вести.

Как заявил Народный комитет провинции, из-за наводнения остановили движение транспорта и прекратили электроснабжение в нескольких районах. Из-за сильных дождей поиски пропавших затрудняются.

"В настоящее время коммуна сообщила о чрезвычайной ситуации в провинцию и обсудила с Департаментом строительства вопрос о предоставлении помощи в виде автотранспорта из других районов для расчистки дороги в первую очередь. Мы также организовали эвакуацию домохозяйств из опасной зоны в безопасную", – сказал секретарь партийного комитета коммуны На Сон Чан Тхань Киен.

Наводнение (Фото: tienphong.vn)

Наводнение в Дебьене (Фото: vnexpress.net)