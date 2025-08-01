На півночі В'єтнаму через повені загинули або зникли безвісти 14 осіб – фото

Повінь у В'єтнамі (Фото: tienphong)

Через повені, спричинені зливами, у північній провінції В'єтнаму Дьєнб'єн загинули або пропали безвісти щонайменше 14 осіб. Про це повідомляють місцеві медіа Тьєн Фонг і VnExpress.

Увечері 31 липня після кількох годин сильного дощу рівень води різко підвищився – випало 262 мм опадів. Будинки в низинних районах були затоплені, виникли повені та зсуви в гірських районах провінції.

Найбільших втрат зазнали жителі гірського села Сазунг: один загиблий і шестеро зниклих, зокрема двоє дітей. У комуні Тіадінь багато доріг було розмито, а будинки завалило камінням і землею. Загинули двоє дітей, а одну людину віднесло паводковими водами і вона зникла безвісти.

Як заявив Народний комітет провінції, через повінь зупинили рух транспорту і припинили електропостачання в кількох районах. Через сильні дощі пошуки зниклих ускладнюються.

"Наразі комуна повідомила про надзвичайну ситуацію в провінції й обговорила з Департаментом будівництва питання про надання допомоги у вигляді автотранспорту з інших районів для розчищення дороги в першу чергу. Ми також організували евакуацію домогосподарств із небезпечної зони в безпечну", – сказав секретар партійного комітету комуни На Сон Чан Тхань Кієн.

Повінь (Фото: tienphong.vn)

Повінь у Деб'єні (Фото: vnexpress.net)