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На украинскую станцию в Антарктиде обрушилась мощная метель: отключали аппаратуру – фото

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10.08.2021, 12:52
На украинскую станцию в Антарктиде обрушилась мощная метель: отключали аппаратуру – фото - Фото
Метель на станции Академик Вернадский, Антарктида (фото - Александр Книжатко, НАНЦ)

На украинскую станцию Академик Вернадский в Антарктиде обрушилась мощная метель. Из-за непогоды пришлось отключать некоторую аппаратуру, высота сугробов достигает двух метров, сообщает в Facebook Национальный научный антарктический центр.

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Как сообщается, ночью остров Галиндез, на котором расположена станция, накрыла сильная метель. Ветер достигал рекордной для этой зимы скорости 33,2 м/с.

"Мы вышли чистить снег, но впоследствии, за секунды, нас накрыло, и мы не видели друг друга на расстоянии 6-7 метров. Просто сдувало с ног!" – описывает непогоду повар Артем Игнатенкo.

Всю ночь глава станции Богдан Гаврилюк по очереди с дизелистом Александром Книжатко и механиком Александром Милашевским разгребали сугробы, пишут полярники. Была отключена некоторая аппаратура, подготовлено запасной дизель-генератор и установлено аварийный свет.

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В НАНЦ говорят, что сейчас высота снежного покрова – почти 2 м (196 см). Температура -12°C, однако из-за влажности 86% она ощущается как -38°C. Полярники же пишут, что встречают настоящую антарктическую зиму в приподнятом настроении.

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Марк Сировой
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антарктида климат зима академик вернадский метель
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