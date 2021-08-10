На украинскую станцию в Антарктиде обрушилась мощная метель: отключали аппаратуру – фото

На украинскую станцию Академик Вернадский в Антарктиде обрушилась мощная метель. Из-за непогоды пришлось отключать некоторую аппаратуру, высота сугробов достигает двух метров, сообщает в Facebook Национальный научный антарктический центр.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, ночью остров Галиндез, на котором расположена станция, накрыла сильная метель. Ветер достигал рекордной для этой зимы скорости 33,2 м/с.

"Мы вышли чистить снег, но впоследствии, за секунды, нас накрыло, и мы не видели друг друга на расстоянии 6-7 метров. Просто сдувало с ног!" – описывает непогоду повар Артем Игнатенкo.

Всю ночь глава станции Богдан Гаврилюк по очереди с дизелистом Александром Книжатко и механиком Александром Милашевским разгребали сугробы, пишут полярники. Была отключена некоторая аппаратура, подготовлено запасной дизель-генератор и установлено аварийный свет.

Смотрите также: Антарктида. Возле украинской станции рекордное для зимы скопление пингвинов – фото

В НАНЦ говорят, что сейчас высота снежного покрова – почти 2 м (196 см). Температура -12°C, однако из-за влажности 86% она ощущается как -38°C. Полярники же пишут, что встречают настоящую антарктическую зиму в приподнятом настроении.

Читайте также: Украинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фото

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.