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На Урале символ "Z" на военном памятнике превратили в "AZOV": видео

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 14:07
На Урале символ
Скриншот

В России написали слово "AZOV" на БМП-памятнике убитым в Афганистане и Чечне советским и российским военным, переиначив нарисованную там ранее букву "Z", которую Кремль использует как символ вторжения и оккупации Украины. Об этом пишет местный ресурс ku66.ru.

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Произошел инцидент в Каменск-Уральском Свердловской области РФ. В ночь на 11 июля кто-то дорисовал на бронемашине краской из баллончика еще три буквы так, что получилось "AZOV".

Неизвестного, который написал название украинского подразделения, прославившегося на весь мир благодаря героической обороне Мариуполя, разыскивают. Он попал на камеру слежения, хотя там мало что можно разобрать. При этом камеру, направленную на памятник, вывели из строя.

Ему грозит до трех лет тюрьмы по статье "за осквернение" и значительно больше, если инцидент проведут по новым статьям о "фейках" и "дискредитации" армии страны-оккупанта России.

СПРАВКАЗавод "Азовсталь" стал символом украинского сопротивления. Бои за Мариуполь, где находится предприятие, начались на второй день полномасштабного вторжения российской армии в Украину и продолжались почти три месяца. Все это время защитники находились в полном окружении. Город разрушен Россией. 16 мая с Азовстали после долгих и сложных переговоров началась "эвакуация через плен".

Смотрите видео: "Промытый" Донецк, пропагандисты и допросы. "Азовец" рассказал о нахождении в плену

Евгений Пилипенко
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война Азов Урал символ
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