На встрече с Макроном Джонсон поставил ногу на стол: фото

Эмманюэль Макрон и Борис Джонсон (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, встречаясь в Елисейском дворце с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, поставил ногу на стол. Соответствующее фото попало в средства массовой информации.

Эмманюэль Макрон и Борис Джонсон (Фото: EPA)

Во время переговоров Джонсон заявил, что хочет заключить с Евросоюзом новое соглашение по Brexit, на что Макрон сказал, что пересмотренное соглашение не может отходить от ранее согласованных условий, которые отклонил британский парламент. Об этом сообщает Голос Америки.

"Я хочу абсолютно четко дать понять: я хочу заключить соглашение, - сказал Джонсон. - Я думаю, что мы можем заключить соглашение, и хорошее соглашение".

Макрон ответил: "Мы должны уважать уже согласованные условия".

По словам Джонсона, его очень воодушевил вчерашний разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Британский премьер счиатет, что, если стороны будут действовать "энергично и с творческим подходом", то успеют к 31 октября заключить новое соглашение.

Сообщается, что Джонсон заверил Макрона, что Великобритания ни при каких обстоятельствах не восстановит жесткую границу между входящей в ЕС Ирландией и Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства.

По его словам, для решения пограничных вопросов есть готовые технические решения.

12 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что его страна абсолютно точно выйдет из состава Европейского Союза 31 октября.

Предшественнице Джонсона на посту премьера, Терезе Мэй , не удалось провести соглашение с ЕС через парламент. Камнем преткновения стал вопрос о "запасном механизме" по Северной Ирландии.

Джонсон рассчитывает заключить с ЕС новое соглашение, которое не будет содержать этого пункта.

Представители ЕС неоднократно заявляли, что не готовы идти на новые изменения в соглашении.

Если стороны не договорятся до 1 ноября, Великобритания покинет Евросоюз без соглашения.

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