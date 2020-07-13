На выборах в Польше пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок
Украинцу, который угрожал взорвать один из избирательных участков на выборах президента в Польше, грозит восемь лет тюрьмы
Вчера в Польше украинец в состоянии алкогольного опьянения угрожал заложить бомбу на одном из избирательных участков во время второго тура президентских выборов. Об этом сообщает PAP со ссылкой на пресс-служба местной полиции.
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В полиции рассказали, что 46-летний мужчина угрожал заминировать избирательный участок в Свентокшиском воеводстве, если к нему не приедет участковый. Полицейские задержали мужчину, у него в крови обнаружили три промилле алкоголя.
Его квартиру, а также избирательный участок осмотрели пиротехники, однако никаких взрывных устройств там не оказалось. Теперь украинцу грозит восемь лет тюрьмы за ложном сообщение о минировании.
- Выборы президента в Польше должны были состояться 10 мая, однако их перенесли "на более поздний срок" из-за эпидемии коронавируса.
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- Сегодня стало известно, что Дуда выиграл во втором туре выборов.
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