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На выборах в Польше пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок

13.07.2020, 11:31
На выборах в Польше пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок - Фото
Выборы (фото - ЕРА)

Украинцу, который угрожал взорвать один из избирательных участков на выборах президента в Польше, грозит восемь лет тюрьмы

Вчера в Польше украинец в состоянии алкогольного опьянения угрожал заложить бомбу на одном из избирательных участков во время второго тура президентских выборов. Об этом сообщает PAP со ссылкой на пресс-служба местной полиции.

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В полиции рассказали, что 46-летний мужчина угрожал заминировать избирательный участок в Свентокшиском воеводстве, если к нему не приедет участковый. Полицейские задержали мужчину, у него в крови обнаружили три промилле алкоголя. 

Его квартиру, а также избирательный участок осмотрели пиротехники, однако никаких взрывных устройств там не оказалось. Теперь украинцу грозит восемь лет тюрьмы за ложном сообщение о минировании. 

  • Выборы президента в Польше должны были состояться 10 мая, однако их перенесли "на более поздний срок" из-за эпидемии коронавируса.
  • В первом туре Дуда выиграл у Тшасковского с отрывом в 13%
  • Вчера сообщалось, что экзитпол не смог предварительно выявить победителя выборов в Польше.
  • Сегодня стало известно, что Дуда выиграл во втором туре выборов.
Владислав Сердюк
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