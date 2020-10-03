Нагорный Карабах. Алиев заявил, что нет времени ждать 30 лет для урегулирования конфликта

По словам Ильхама Алиева, для урегулирования ситуации необходимо "сделать все возможное и найти решение"

Конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован сейчас. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы "как можно скорее положить конец этому конфликту и как можно скорее найти решение".

"Мы не в состоянии слушать такие заявления, как "прекрати, мы будем работать, мы будем вести переговоры, мы поможем". Мы слышали это много раз. У нас нет времени ждать еще 30 лет. Конфликт должен быть разрешен сейчас", – подчеркнул Алиев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "у карабахской проблемы нет военного решения", а для проведения переговоров необходимо прекратить стрельбу.

27 сентября Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, объясняя это "контроперацией". С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивают после войны в начале 1990-х. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения напала на Азербайджан и потребовал от нее уйти из Карабаха.

30 сентября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана и призвал работать над прекращением военных действий.

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Арина Толина

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