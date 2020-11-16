Нагорный Карабах. Азербайджан назвал количество жертв среди гражданских: инфографика

По данным генпрокуратуры, с азербайджанской стороны в период с 27 сентября погибли 94 мирных жителя, 414 получили ранения различной степени тяжести

Азербайджан обнародовал свои результаты подсчета количества мирных жителей, погибших во время последнего обострения войны в Нагорном Карабахе. Статистика опубликована на сайте Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным генпрокуратуры, с азербайджанской стороны в период с 27 сентября погибли 94 мирных жителя, 414 получили ранения различной степени тяжести.

Азербайджанская сторона заявляет, что были повреждены 120 многоквартирных и 3410 частных домов, а также 512 других гражданских объектов.

В ночь на 10 ноября 2020 года премьер Армении Никол Пашинян сообщил о подписании "заявлении о прекращении карабахской войны". Также заявление подписали Россия и Азербайджан.

14 ноября судебно-медицинская служба Армении обследовала тела 2317 погибших в Нагорном Карабахе военных, в том числе неопознанных.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.