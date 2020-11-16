Нагорный Карабах. Азербайджан назвал количество жертв среди гражданских: инфографика
16.11.2020, 16:34
Война в Карабахе, Гянджа после обстрела (фото - ЕРА)
По данным генпрокуратуры, с азербайджанской стороны в период с 27 сентября погибли 94 мирных жителя, 414 получили ранения различной степени тяжести
Азербайджан обнародовал свои результаты подсчета количества мирных жителей, погибших во время последнего обострения войны в Нагорном Карабахе. Статистика опубликована на сайте Генеральной прокуратуры Азербайджана.
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По данным генпрокуратуры, с азербайджанской стороны в период с 27 сентября погибли 94 мирных жителя, 414 получили ранения различной степени тяжести.
Азербайджанская сторона заявляет, что были повреждены 120 многоквартирных и 3410 частных домов, а также 512 других гражданских объектов.
- В ночь на 10 ноября 2020 года премьер Армении Никол Пашинян сообщил о подписании "заявлении о прекращении карабахской войны". Также заявление подписали Россия и Азербайджан.
- 14 ноября судебно-медицинская служба Армении обследовала тела 2317 погибших в Нагорном Карабахе военных, в том числе неопознанных.
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