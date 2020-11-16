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Нагорный Карабах. Азербайджан назвал количество жертв среди гражданских: инфографика

16.11.2020, 16:34
Нагорный Карабах. Азербайджан назвал количество жертв среди гражданских: инфографика - Фото
Война в Карабахе, Гянджа после обстрела (фото - ЕРА)

По данным генпрокуратуры, с азербайджанской стороны в период с 27 сентября погибли 94 мирных жителя, 414 получили ранения различной степени тяжести

Азербайджан обнародовал свои результаты подсчета количества мирных жителей, погибших во время последнего обострения войны в Нагорном Карабахе. Статистика опубликована на сайте Генеральной прокуратуры Азербайджана.

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По данным генпрокуратуры, с азербайджанской стороны в период с 27 сентября погибли 94 мирных жителя, 414 получили ранения различной степени тяжести.

Азербайджанская сторона заявляет, что были повреждены 120 многоквартирных и 3410 частных домов, а также 512 других гражданских объектов.

Инфографика: Генпрокуратура Азербайджана
Наталия Медведева
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