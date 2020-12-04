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"Намеренно нанимали на работу иностранцев". Минюст США подало в суд на Facebook

04.12.2020, 06:55
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Министерство юстиции США обвинило Facebook в дискриминации американских сотрудников и подало в суд на соцсеть. По мнению ведомства, более чем 2600 рабочих мест несправедливо достались не гражданам США, а иностранцам со временной визой, пишет BBC.

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В иске было заявлено, что Facebook отказалась устраивать на работу в компании американцев, вместо этого "намеренно нанимая" иностранцев и активно выдавая им визы типа H-1B (неиммиграционная виза, позволяющая нанимать в США иностранцев на позиции, не заполненные местными, на срок до шести лет – ред.).

Также в ведомстве отметили, что прежде чем подать иск, они два года расследовали систему найма работников соцсетью. Теперь Минюст требует вернуть заработную плату "от имени американских рабочих, которым было отказано в работе в Facebook".

Сама соцсеть опровергла обвинения, заявив, что сотрудничает с государственным департаментом США.

СПРАВКА. В США существует система жесткого квотирования рабочей силы из-за рубежа, применяемая даже для временных работников (им выдается до 65-66 000 виз в год). 

Квоты для иностранных рабочих распространяются на пять категорий граждан из других стран и устанавливаются в процентах:
- приоритетные работники (не более 28,6%),
- работники с ученой степенью или выдающимися способностями (28,6%),
- персонал с квалификацией или без и опытом работы от двух лет (28,6%),
- сотрудники религиозных организаций и прочие категории (7,1%),
- инвесторы, готовые вложить в экономику США $0,5-1 млн.

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Дарья Мостовая
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