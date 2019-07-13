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13.07.2019, 16:10

Нападение на отель в Сомали: погибли 26 человек

Нападение на отель в Сомали: погибли 26 человек - Фото
Фото: flickr.com/Abayomi Azikiwe

Жертвами теракта стали два американца, британец, канадка, китаец, три танзанийца, три кенийца, сомалийцы

В Сомали в результате нападения боевиков на гостиницу в портовом городе Кисмайо на юге страны погибли не менее 26 человек, еще 56 были ранены. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Среди погибших - два американца, британец, канадка, китаец, три танзанийца и три кенийца. Жертвами нападения на гостиницу Asasey Hotel стали также бывший министр местной администрации и депутат парламента.

В этой гостинице часто останавливаются политики и сомалийцы, проживающие за границей. Одна из жертв - известная канадская журналистка сомалийского происхождения. Нападение произошло в преддверии региональных выборов, когда в гостинице собралось много политиков и предпринимателей.

"Боевики из исламистской группировки Аш-Шабаб атаковали  Asasey Hotel в пятницу. Сначала возле отеля смертник подорвал заминированный автомобиль, затем другие боевики штурмовали гостиницу. Бои с исламистами продолжались всю ночь. Лишь в субботу правоохранительные органы объявили, что все боевики ликвидированы и гостиница находится под контролем силовиков", - отмечается в сообщении.

23 марта в Сомали боевики террористической организации Аш-Шабаб штурмовали правительственное здание, в результате погибли по меньшей мере 15 человек, в том числе помощник министра труда Сакара Ибрагима Абдала и полицейские

 

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Теги: боевики, Аш-Шабаб, атака, cомали
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