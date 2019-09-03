Нападение на школьников в Китае: убиты восемь детей

Школа

В китайской провинции Хубэй в первый учебный день мужчина напал на детей возле начальной школы. Восемь учеников были убиты, сообщает ВВС.

Возраст жертв - от шести до 13 лет.

Представители полиции не сообщили, как именно были убиты дети.

Подозреваемый задержан на месте преступления. О его мотивах также пока ничего неизвестно.

В последние годы в Китае часто происходят нападения на школьников и детей в детсадах. Китайские власти считают, что причина - в росте социальной напряженности в стране.

В апреле прошлого года девять учеников были убиты, когда шли домой из средней школы в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Бывший ученик школы, 28-летний Чжао Цзэвэй, был казнен за это преступление.

В январе был казнен еще один мужчина, который напал с ножом на детей, ранив четверых из них.

8 января около 20 детей в начальной школе пекинского района Сичэн были ранены вооруженным ножом мужчиной.