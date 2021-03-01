Нардеп Дубинский попал в аварию во Львовской области – источник

Народный депутат Александр Дубинский попал в аварию возле города Стрый Львовской области. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Сообщается, что Дубинский не справился с управлением своего автомобиля и выехал на встречную полосу на трассе Киев-Чоп.

По информации источника, депутат не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а вину в случившемся он взял на себя.

В пресс-службе Национальной полиции во Львовской области в комментарии LIGA.net подтвердили факт ДТП на трассе Киев-Чоп.

"У нас зарегистрировано ДТП – оно произошло сегодня в 6:30 на автотрассе Киев-Чоп возле Стрыя. Произошло столкновение двух автомобилей Toyota и Jeep. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Также ждем информации от медиков. Решается вопрос правовой квалификации", – заявили в пресс-службе.

LIGA.net обратилась за комментарием к Дубинскому, однако он не взял трубку. Помимо этого, в 09:31 нардеп выложил новый пост в Facebook, который не был связан с аварией.

Новость дополняется...

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.