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Нардеп Дубинский попал в аварию во Львовской области – источник

01.03.2021, 11:59
Нардеп Дубинский попал в аварию во Львовской области – источник - Фото
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Народный депутат Александр Дубинский попал в аварию возле города Стрый Львовской области. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах. 

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Сообщается, что Дубинский не справился с управлением своего автомобиля и выехал на встречную полосу на трассе Киев-Чоп.

По информации источника, депутат не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а вину в случившемся он взял на себя. 

В пресс-службе Национальной полиции во Львовской области в комментарии LIGA.net подтвердили факт ДТП на трассе Киев-Чоп. 

"У нас зарегистрировано ДТП – оно произошло сегодня в 6:30 на автотрассе Киев-Чоп возле Стрыя. Произошло столкновение двух автомобилей Toyota и Jeep. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Также ждем информации от медиков. Решается вопрос правовой квалификации", – заявили в пресс-службе.

LIGA.net обратилась за комментарием к Дубинскому, однако он не взял трубку. Помимо этого, в 09:31 нардеп выложил новый пост в Facebook, который не был связан с аварией.

Новость дополняется...

Станислав Стороженко
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дтп Стрый львовская область александр дубинский
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