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07.02.2019, 06:20

NASA: Повышение температуры на Земле замедлилось

NASA: Повышение температуры на Земле замедлилось - Фото
Фото: Pixabay

За прошлые два года температура на Земле выросла меньше, чем в 2016-м

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Повышение температуры на Земле замедляется два года подряд. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в своем ежегодном отчете.

Согласно ему, 2016 год стал самым жарким годом за последние 139 лет - с 1880 года. На планете в тот гог потеплело на 1 градус по Цельсию.

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После этого температура на Земле повышалас меньше. В 2017 году повышение составило 0,91°C, а в 2018-м году - 0,83°C.

При этом, несмотря на "похолодание", прошлый год входит в пятерку самых жарких с 1880 года.

Вчера сообщалось, что наземные антенны потеряли связь с парой наноспутников, которые были запущены в сторону Марса в рамках миссии InSight/MarCO. Как полагают инженеры, маломощные принимающие/передающие устройства на кубсатах "Ева" и "Уолл-и" достигли своего лимита на таком огромном расстоянии, и коммуникация между ними и Землей больше невозможна.

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Теги: nasa, космос
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