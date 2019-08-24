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NASA расследует, возможно, первое преступление в космосе

NASA расследует, возможно, первое преступление в космосе - Фото
Возвращение Энн МакКлейн с МКС (Фото: EPA)
24.08.2019, 20:59

Бывшая супруга обвиняет американскую астронавтку в незаконном отслеживании счета прямо с орбиты

Американская астронавтка Энн Макклейн призналась, что заходила с МКС в банковский аккаунт бывшей супруги, сообщает The New York Times.

В Центре глобального космического права университета Кливленда и в NASA подтвердили, что им не известно ни об одном более раннем преступлении, совершенном на МКС.

Саммер Уорден, офицер воздушной разведки США в отставке, после тяжелого развода с Макклейн и спора с ней о родительских правах в течение последнего года, обнаружила, что ее бывшая супруга осведомлена о ее финансовых тратах. После обращения Уорден в банк выяснилось, что один из компьютеров, с которых осуществлялся доступ к ее счету, зарегистрирован в сети NASA.

Макклейн признала, что получала доступ к банковскому счету Уорден из космоса. Она утверждает, через своего адвоката, что хотела убедиться, что у Уорден и ее четырехлетнего биологического сына, которого они раньше воспитывали вместе, достаточно средств для жизни. По словам Макклейн, бывшая супруга ни разу не говорила ей, что заходить в ее аккаунт ей теперь запрещено.

Уорден подала жалобу в Федеральную торговую комиссию США, обвиняя Макклейн в краже личных данных и несанкционированном доступе к финансовой информации.

Согласно действующим на МКС правилам, на решение юридических вопросов распространяется национальное законодательство стран, чье гражданство имеют астронавты.

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НАСА Энн Макклейн преступление на МКС
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