NASA расследует, возможно, первое преступление в космосе

Возвращение Энн МакКлейн с МКС (Фото: EPA)

Американская астронавтка Энн Макклейн призналась, что заходила с МКС в банковский аккаунт бывшей супруги, сообщает The New York Times.

В Центре глобального космического права университета Кливленда и в NASA подтвердили, что им не известно ни об одном более раннем преступлении, совершенном на МКС.

Саммер Уорден, офицер воздушной разведки США в отставке, после тяжелого развода с Макклейн и спора с ней о родительских правах в течение последнего года, обнаружила, что ее бывшая супруга осведомлена о ее финансовых тратах. После обращения Уорден в банк выяснилось, что один из компьютеров, с которых осуществлялся доступ к ее счету, зарегистрирован в сети NASA.

Макклейн признала, что получала доступ к банковскому счету Уорден из космоса. Она утверждает, через своего адвоката, что хотела убедиться, что у Уорден и ее четырехлетнего биологического сына, которого они раньше воспитывали вместе, достаточно средств для жизни. По словам Макклейн, бывшая супруга ни разу не говорила ей, что заходить в ее аккаунт ей теперь запрещено.

Уорден подала жалобу в Федеральную торговую комиссию США, обвиняя Макклейн в краже личных данных и несанкционированном доступе к финансовой информации.

Согласно действующим на МКС правилам, на решение юридических вопросов распространяется национальное законодательство стран, чье гражданство имеют астронавты.

Смотрите также: NASA определилось со сроками возвращения людей на Луну: видео