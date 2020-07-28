NASA вернет на Марс метеорит, который упал на Землю. Это поможет ученым
Ученые предполагают, что метеорит SaU 008 упал на Землю около 1000 лет назад. Его вернут на Марс, чтобы калибровать аппаратуру марсохода Perseverance
В рамках миссии Mars 2020 Авиакосмическое агентство США NASA вернет на Марс метеорит SaU 008, который в 1999 году был найден на Земле, в Омане. Об этом сообщает BBC News.
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По словам ученых, этот базальтовый камень образовался около 450 млн лет назад на Марсе, а примерно 600-700 000 лет назад откололся от планеты из-за попадания астероида или кометы, после чего и прилетел на Землю. Точная дата приземления неизвестна, однако ученые полагают, что это случилось около 1000 лет назад.
После нахождения метеорит хорошо изучили и на Марсе его будут использовать для калибровки приборов марсохода Perseverance, чтобы исключить ошибки из-за неисправности аппаратуры.
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Время от времени метеорит будет сканировать инструмент SHERLOC, который используют для поисков следов биологической жизни в 40-километровом кратере Езеро, куда должна приземлиться марсианская миссия NASA.
"В течение первых 60-90 дней мы сверимся с образцом для калибровки, а в следующий раз это произойдет только примерно через полгода, потому что этот инструмент, как мы надеемся, очень стабилен", - объясняет ученый НАСА Лютер Бигл.
Ученые отмечают, что если на поверхности начнут наблюдать "нечто интересное, что не поддается объяснению с точки зрения спектра", то образец для калибровки поможет убедиться, что инструмент дает корректные результаты.
- Миссия Mars 2020 стартует 30 июля в 14:50 по киевскому времени. Ракета Atlas V будет доставлять на красную планету марсоход Perseverance и вертолет-дрон Ingenuity. Это первая миссия в истории, когда главная задача исследований касается поиска внеземной жизни.
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