NASA вернет на Марс метеорит, который упал на Землю. Это поможет ученым

Ученые предполагают, что метеорит SaU 008 упал на Землю около 1000 лет назад. Его вернут на Марс, чтобы калибровать аппаратуру марсохода Perseverance

В рамках миссии Mars 2020 Авиакосмическое агентство США NASA вернет на Марс метеорит SaU 008, который в 1999 году был найден на Земле, в Омане. Об этом сообщает BBC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам ученых, этот базальтовый камень образовался около 450 млн лет назад на Марсе, а примерно 600-700 000 лет назад откололся от планеты из-за попадания астероида или кометы, после чего и прилетел на Землю. Точная дата приземления неизвестна, однако ученые полагают, что это случилось около 1000 лет назад.

После нахождения метеорит хорошо изучили и на Марсе его будут использовать для калибровки приборов марсохода Perseverance, чтобы исключить ошибки из-за неисправности аппаратуры.

Смотрите также: Создан видеотур по Марсу в сверхвысоком качестве: только реальные кадры – видео

Время от времени метеорит будет сканировать инструмент SHERLOC, который используют для поисков следов биологической жизни в 40-километровом кратере Езеро, куда должна приземлиться марсианская миссия NASA.

"В течение первых 60-90 дней мы сверимся с образцом для калибровки, а в следующий раз это произойдет только примерно через полгода, потому что этот инструмент, как мы надеемся, очень стабилен", - объясняет ученый НАСА Лютер Бигл.

Ученые отмечают, что если на поверхности начнут наблюдать "нечто интересное, что не поддается объяснению с точки зрения спектра", то образец для калибровки поможет убедиться, что инструмент дает корректные результаты.

Смотрите также: Каким был Марс, пока не потерял плотную атмосферу: иллюстрация

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.