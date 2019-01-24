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24.01.2019, 07:20

Население России начало сокращаться

Население России начало сокращаться - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Миграционный прирост перестал компенсировать естественную убыль населения России

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Население России за 2018 год сократилось на 86,7 тысяч человек. Об пишет Би-би-си, ссылаясь на предварительные данные Росстата.

Ранее демографы обращали внимание, что миграционный прирост перестал компенсировать естественную убыль населения.

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По данным Росстата, на 1 января 2019 года население России составило 146 млн 793,7 тыс. человек, что на 86,7 тыс. человек меньше, чем на 1 января прошлого года.

Последний раз население России сокращалось в 2008 году, а затем росло.

Сокращение коснулось в первую очередь сельской местности. Городское население на 1 января 2019 года составило 109 млн 451,3 тыс. человек (109 млн 326,90 тыс. человек на 1 января 2018 года), а сельское - 37 млн 342,4 тыс. человек (37 млн 553,5 тыс. человек на 1 января 2018 года). При этом в Москве численность постоянного населения по сравнению с прошлым годом выросла на 123,8 тыс. человек и на 1 января 2019 года составила 12 млн 630,3 тыс. человек.

Ране сообщалось, что прирост населения Китая сократился. В 2018 году население Китая увеличилось на 5,3 млн человек и составило 1,395 млрд.

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Теги: прирост населения, Россия
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