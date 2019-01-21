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21.01.2019, 06:45

Прирост населения Китая сократился

Прирост населения Китая сократился - Фото
Фото: Pixabay

Население Китая за прошлый год увеличилось до 1,395 млрд человек

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В 2018 году население Китая увеличилось на 5,3 млн человек и составило 1,395 млрд. Об этом сообщает China Daily, ссылаясь на данные Государственного статистического бюро КНР.

В 2017 году население Китая увеличилось на 7,37 млн человек.

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Прирост городского населения КНР за прошлый год составил 17,9 млн - до 831,37 млн человек.

Ранее китайский модуль Chang’e-4 впервые в истории успешно приземлился на обратную сторону Луны и показал ее фото, а затем и видео.

Некоторые люди считают, что на "обратной стороне Луны" царит постоянная ночь. Это не так: просто этот участок поверхности спутника Земли не находится в прямой видимости с планеты.

Кроме того, на модуле прорастили семена хлопчатника. В связи с этим в научной среде заговорили о создании первой настоящей базы на Луне. Позже стало известно, что росток замерз и погиб спустя девять земных суток после появления.

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Теги: прирост населения, Китай
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