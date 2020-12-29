НАТО готовит защиту от биологического оружия на фоне пандемии коронавируса – Столтенберг

НАТО активизирует усилия по разработке мер защиты от биологического оружия. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству dpa, сообщает DW.

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Решение принято в связи с пандемией коронавируса. В НАТО уверены, что он не был создан в лабораторных условиях, но пандемия продемонстрировала опасности, связанные с возможным использованием биологического оружия, отметил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что биологическое оружие может быть использовано не только государствами, но и террористами. Для предотвращения угрозы НАТО работает над улучшением обмена разведданными с партнерами.

Столтенберг не исключил, что в случае масштабного применения биооружия, которое может повлечь сотни тысяч смертей, альянс ответит с применением обычного или ядерного вооружения.

В апреле 2020 года разведка США изучала вопрос, может ли коронавирус стать биологическим оружием.

25 мая в Совете Европы отметили риск использования биооружия после пандемии коронавируса.

Денис Юдин

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