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НАТО готовит защиту от биологического оружия на фоне пандемии коронавируса – Столтенберг

29.12.2020, 10:49
НАТО готовит защиту от биологического оружия на фоне пандемии коронавируса – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА)

НАТО активизирует усилия по разработке мер защиты от биологического оружия. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству dpa, сообщает DW.

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Решение принято в связи с пандемией коронавируса. В НАТО уверены, что он не был создан в лабораторных условиях, но пандемия продемонстрировала опасности, связанные с возможным использованием биологического оружия, отметил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что биологическое оружие может быть использовано не только государствами, но и террористами. Для предотвращения угрозы НАТО работает над улучшением обмена разведданными с партнерами.

Столтенберг не исключил, что в случае масштабного применения биооружия, которое может повлечь сотни тысяч смертей, альянс ответит с применением обычного или ядерного вооружения.

Денис Юдин
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