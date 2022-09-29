НАТО о повреждении Северных потоков – "умышленный, безрассудный, безответственный саботаж"

Североатлантический альянс полагает, что повреждение газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 в Балтийском море является "результатом преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа". Об этом говорится в заявлении НАТО.

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Инцидент вызвал у Альянса "глубокую озабоченность".

Союзники по НАТО напомнили, что взяли на себя обязательство "готовиться, сдерживать и защищаться от умышленного использования энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами".

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"Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом", – предостерегли в НАТО.

Там уточнили, что утечки газа создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде.

Альянс высказался в поддержку расследования для определения причин разрушения газопроводов.

Выброс газа из Северного потока может стать одним из самых больших в истории, пишет Bloomberg.

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Євген Пилипенко

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