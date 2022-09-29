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НАТО о повреждении Северных потоков – "умышленный, безрассудный, безответственный саботаж"

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 13:12
НАТО о повреждении Северных потоков –
Утечка газа из разрушенного Северного потока (скрин из видео армии Швеции)

Североатлантический альянс полагает, что повреждение газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 в Балтийском море является "результатом преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа". Об этом говорится в заявлении НАТО.

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Инцидент вызвал у Альянса "глубокую озабоченность".

Союзники по НАТО напомнили, что взяли на себя обязательство "готовиться, сдерживать и защищаться от умышленного использования энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами".

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"Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом", – предостерегли в НАТО.

СПРАВКА. Вечером 26 сентября 2022 года операторы газопроводов СП-1 и СП-2 сообщили о падении давления на трех из четырех нитках. Была зафиксирована утечка газа в двух местах в Балтийском море недалеко от острова Борнхольм. Сейсмологи зарегистрировали подводные взрывы на маршрутах газопроводов, первый – в 02:03 ночи, второй – в 19:04. ЦРУ предупреждало ФРГ об угрозе атак на газопроводы за несколько недель до них. Bild пишет, что диверсию на дне Балтики могли провести подводники или дроны ГРУ. Вечером 28 сентября обнаружено четвертое место разрыва труб.

Там уточнили, что утечки газа создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде.

Альянс высказался в поддержку расследования для определения причин разрушения газопроводов.

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Євген Пилипенко
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нато северный поток газопровод балтийское море диверсия заявление саботаж разрушение
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