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НАТО перебрасывает самолеты разведки и целеуказания ближе к зоне боевых действий в Украине

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 12:15
НАТО перебрасывает самолеты разведки и целеуказания ближе к зоне боевых действий в Украине - Фото
Самолет разведки AWACS (фото — пресс-служба НАТО)

Североатлантический альянс "на несколько недель" перебросит самолеты разведки AWACS с западной границы Германии под Бухарест. Борта Е-3 должны прибыть туда 17 января, чтобы "следить за военными действиями России", отметили в пресс-службе НАТО.

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Самолеты с персоналом примерно в 180 сотрудников перебросят из Гайленкирхена в Отопени. Там подчеркнули, что разведка будет летать "исключительно над территорией НАТО".

Официальный представитель Альянса Оана Лунгеску заявила, что разведка союзников может обнаруживать самолеты [противника] за сотни километров, "что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО".

Она добавила, что война России против Украины "продолжает угрожать миру и безопасности в Европе", и "не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый дюйм территории союзников".

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С февраля 2022 года самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО регулярно патрулируют над Восточной Европой и регионом Балтийского моря для отслеживания самолетов ВКС РФ у границ Альянса.

"Запланированное развертывание [миссии AWACS] демонстрирует способность НАТО перебрасывать авиацию вперед, укрепляя наши позиции на восточном фланге", – заявили в Альянсе.

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Євген Пилипенко
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