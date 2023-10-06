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НАТО выведет 40 000 войск против РФ-блока Occasus. Такого не было со времен СССР

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 13:35
НАТО выведет 40 000 войск против РФ-блока Occasus. Такого не было со времен СССР - Фото
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр (фото - EPA)

Предстоящие учения Steadfast Defender в 2024 году предполагают отработку обороны восточных членов НАТО от возможного вторжения России. Ключевые направления – Сувалкский коридор и Брестские ворота, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью PAP.

Бауэр подчеркнул, что проведение учений Steadfast Defender связано с изменением планов обороны членов Альянса после нынешнего саммита НАТО в Вильнюсе. Они предполагают оборону юго-западного участка границы Польши с Беларусью.

"Новые планы включают среди прочего оборону Сувалкского коридора и Брестских ворот от возможной атаки России. Если бы дошло до вторжения, мы бы знали о нем задолго до фактической атаки", — сказал глава военного комитета НАТО.

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По словам Бауэра, в рамках будущих учений примут участие до 40 000 военных, что будет одним из крупнейших подобных мероприятий со времен холодной войны.

Справка. Сувалкский коридор (или перешеек) — это территория возле польского города Сувалки, одновременно соединяющая территорию с Польшей и балтийскими странами-членами НАТО, а также отделяет Калининградскую область РФ и Беларусь.

Брестские ворота – термин для обозначения участка местности возле города Брест, в польско-беларуском приграничье, полоса шириной 80 км между реками Нарев и Буг.

Еще 11 сентября FT написала, что по легенде учений НАТО отражает нападение РФ на одну из стран-членов Альянса.

Калинин Артемий
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