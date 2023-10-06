НАТО виведе 40 000 військ проти РФ-блоку Occasus. Такого не було з часів СРСР
Майбутні навчання Steadfast Defender у 2024 році передбачають відпрацювання оборони східних членів НАТО від можливого вторгнення Росії. Ключові напрямки — Сувальський коридор і Брестські ворота, заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бавер в інтерв’ю PAP.
Бавер підкреслив, що проведення навчань Steadfast Defender пов’язане зі зміною планів оборони членів Альянсу після цьогорічного саміту НАТО в Вільнюсі. Вони передбачають оборону південно-західної ділянки кордону Польщі з Білоруссю.
"Нові плани включають серед іншого оборону Сувальського коридору і Брестських воріт від можливої атаки Росії. Якби дійшло до вторгнення, ми знали б про нього задовго до фактичної атаки", — сказав очільник військового комітету НАТО.
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За словами Бавера, в рамках майбутніх навчань візьмуть участь до 40 000 військових, що буде одним із найбільших таких заходів із часів холодної війни.
Брестські ворота — термін для позначення ділянки місцевості біля міста Брест, у польсько-білоруському прикордонні, смуга шириною 80 км між річками Нарев та Буг.
Ще 11 вересня FT написала, що за легендою навчань НАТО відбиває напад коаліції держав на одну з країн-членів Альянсу. Коаліцію нападників назвали Ocassus, провідну роль в якій посідає Росія.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що світ має готуватися до довгої війни Росії проти України.
- 3 жовтня 2023 року Бавер розповів, якими будуть дії Альянсу у випадку великої війни з Росією.
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