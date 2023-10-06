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НАТО виведе 40 000 військ проти РФ-блоку Occasus. Такого не було з часів СРСР

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 13:35
НАТО виведе 40 000 військ проти РФ-блоку Occasus. Такого не було з часів СРСР - Фото
Голова військового комітету НАТО Роб Бавер (фото - EPA)

Майбутні навчання Steadfast Defender у 2024 році передбачають відпрацювання оборони східних членів НАТО від можливого вторгнення Росії. Ключові напрямки — Сувальський коридор і Брестські ворота, заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бавер в інтерв’ю PAP.

Бавер підкреслив, що проведення навчань Steadfast Defender пов’язане зі зміною планів оборони членів Альянсу після цьогорічного саміту НАТО в Вільнюсі. Вони передбачають оборону південно-західної ділянки кордону Польщі з Білоруссю.

"Нові плани включають серед іншого оборону Сувальського коридору і Брестських воріт від можливої атаки Росії. Якби дійшло до вторгнення, ми знали б про нього задовго до фактичної атаки", — сказав очільник військового комітету НАТО.

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За словами Бавера, в рамках майбутніх навчань візьмуть участь до 40 000 військових, що буде одним із найбільших таких заходів із часів холодної війни.

Довідка. Сувальський коридор (або перешийок) — це територія біля польського міста Сувалки, яка одночасно з'єднує територію з Польщею та балтійськими країнами-членами НАТО, а також відділяє Калінінградську область РФ та Білорусь.

Брестські ворота — термін для позначення ділянки місцевості біля міста Брест, у польсько-білоруському прикордонні, смуга шириною 80 км між річками Нарев та Буг.

Ще 11 вересня FT написала, що за легендою навчань НАТО відбиває напад коаліції держав на одну з країн-членів Альянсу. Коаліцію нападників назвали Ocassus, провідну роль в якій посідає Росія.

Калінін Артемій
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війнаНАТОнавчаннявійськові навчаннязагроза РФSteadfast Defender
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