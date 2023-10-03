У НАТО висловилися про можливу війну з Росією: Виставимо 300 000 військових, знищимо ракетні системи

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер розповів про дії Альянсу у разі "великого конфлікту" з Росією. Про це він повідомив під час Варшавського безпекового форуму, цитує його Укрінформ.

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За його словами, в НАТО зрозуміли потребу більшої кількості боєздатних солдатів, а тому було ухвалено рішення про збільшення чисельності сил швидкого реагування до 300 000 військових.

"300 000 військовослужбовців – це та цифра, якої має бути достатньо для Альянсу у разі початку великого конфлікту з Росією", – сказав Бауер.

Він зазначив, що побудова протиповітряної оборони – це також знищення ракетних систем на території Росії.

"Можна зробити дві речі. Ви можете чекати, поки ракети долетять до вас, а потім збивати їх. Для цього знадобиться безліч ракет, як ми бачимо в Україні. Або ви використовуєте ракети, щоб знищити системи, з яких росіяни випускають ці ракети по вас", – заявив адмірал.

28 вересня генсек Альянсу Столтенберг приїхав із неанонсованим візитом до Києва. Він зустрівся із президентом Зеленським, обговорили питання посилення ППО.

НАТО розмістить у Литві літаки AWACS для моніторингу військової активності РФ.

Столтенберг закликав світ готуватися до довгої війни Росії проти України.

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