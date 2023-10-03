У НАТО висловилися про можливу війну з Росією: Виставимо 300 000 військових, знищимо ракетні системи
Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер розповів про дії Альянсу у разі "великого конфлікту" з Росією. Про це він повідомив під час Варшавського безпекового форуму, цитує його Укрінформ.
"300 000 військовослужбовців – це та цифра, якої має бути достатньо для Альянсу у разі початку великого конфлікту з Росією", – сказав Бауер.
Він зазначив, що побудова протиповітряної оборони – це також знищення ракетних систем на території Росії.
"Можна зробити дві речі. Ви можете чекати, поки ракети долетять до вас, а потім збивати їх. Для цього знадобиться безліч ракет, як ми бачимо в Україні. Або ви використовуєте ракети, щоб знищити системи, з яких росіяни випускають ці ракети по вас", – заявив адмірал.
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