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У НАТО висловилися про можливу війну з Росією: Виставимо 300 000 військових, знищимо ракетні системи

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 17:13
У НАТО висловилися про можливу війну з Росією: Виставимо 300 000 військових, знищимо ракетні системи - Фото
Роб Бауер (Фото: EPA)

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер розповів про дії Альянсу у разі "великого конфлікту" з Росією. Про це він повідомив під час Варшавського безпекового форуму, цитує його Укрінформ.

За його словами, в НАТО зрозуміли потребу більшої кількості боєздатних солдатів, а тому було ухвалено рішення про збільшення чисельності сил швидкого реагування до 300 000 військових.

"300 000 військовослужбовців – це та цифра, якої має бути достатньо для Альянсу у разі початку великого конфлікту з Росією", – сказав Бауер.

Він зазначив, що побудова протиповітряної оборони – це також знищення ракетних систем на території Росії.

"Можна зробити дві речі. Ви можете чекати, поки ракети долетять до вас, а потім збивати їх. Для цього знадобиться безліч ракет, як ми бачимо в Україні. Або ви використовуєте ракети, щоб знищити системи, з яких росіяни випускають ці ракети по вас", – заявив адмірал.

  • 28 вересня генсек Альянсу Столтенберг приїхав із неанонсованим візитом до Києва. Він зустрівся із президентом Зеленським, обговорили питання посилення ППО.
  • НАТО розмістить у Литві літаки AWACS для моніторингу військової активності РФ.
  • Столтенберг закликав світ готуватися до довгої війни Росії проти України.

Читайте також: Генсек НАТО про "вступ в обмін на території": Лише українці вирішують, що прийнятно

Дмитро Гриниченко
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РосіявійнаНАТОппоРоб Бауер
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