В НАТО высказались о возможной войне с Россией: Выставим 300 000 военных, уничтожим ракеты

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр рассказал о действиях Альянса в случае "большого конфликта" с Россией. Об этом он сообщил во время Варшавского форума безопасности, цитирует его Укринформ.

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По его словам, в НАТО поняли нужду в наличии большего количества боеспособных солдат, а поэтому было принято решение об увеличении численности сил быстрого реагирования до 300 000 военных.

"300 000 военнослужащих — это та цифра, которой должно быть достаточно для Альянса в случае начала большого конфликта с Россией", — сказал Бауэр.

Он отметил, что построение противовоздушной обороны — это также уничтожение ракетных систем на территории России.

"Можно сделать две вещи. Вы можете ждать, пока ракеты долетят до вас, а затем сбивать их. Для этого понадобится множество ракет, как мы видим в Украине. Или вы используете ракеты, чтобы уничтожить системы, из которых россияне выпускают эти ракеты по вам", — заявил адмирал.

28 сентября генсек Альянса Столтенберг приехал с неанонсированным визитом в Киев. Он встретился с президентом Зеленским, обсудили вопросы усиления ПВО.

НАТО разместит в Литве самолеты AWACS для "мониторинга военной активности РФ".

Столтенберг призвал мир готовиться к долгой войне России против Украины.

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