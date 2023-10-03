В НАТО высказались о возможной войне с Россией: Выставим 300 000 военных, уничтожим ракеты
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр рассказал о действиях Альянса в случае "большого конфликта" с Россией. Об этом он сообщил во время Варшавского форума безопасности, цитирует его Укринформ.
"300 000 военнослужащих — это та цифра, которой должно быть достаточно для Альянса в случае начала большого конфликта с Россией", — сказал Бауэр.
Он отметил, что построение противовоздушной обороны — это также уничтожение ракетных систем на территории России.
"Можно сделать две вещи. Вы можете ждать, пока ракеты долетят до вас, а затем сбивать их. Для этого понадобится множество ракет, как мы видим в Украине. Или вы используете ракеты, чтобы уничтожить системы, из которых россияне выпускают эти ракеты по вам", — заявил адмирал.
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