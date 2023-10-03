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В НАТО высказались о возможной войне с Россией: Выставим 300 000 военных, уничтожим ракеты

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 17:13
В НАТО высказались о возможной войне с Россией: Выставим 300 000 военных, уничтожим ракеты - Фото
Роб Бауэр (Фото: EPA)

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр рассказал о действиях Альянса в случае "большого конфликта" с Россией. Об этом он сообщил во время Варшавского форума безопасности, цитирует его Укринформ.

По его словам, в НАТО поняли нужду в наличии большего количества боеспособных солдат, а поэтому было принято решение об увеличении численности сил быстрого реагирования до 300 000 военных. 

"300 000 военнослужащих — это та цифра, которой должно быть достаточно для Альянса в случае начала большого конфликта с Россией", — сказал Бауэр.

Он отметил, что построение противовоздушной обороны — это также уничтожение ракетных систем на территории России. 

"Можно сделать две вещи. Вы можете ждать, пока ракеты долетят до вас, а затем сбивать их. Для этого понадобится множество ракет, как мы видим в Украине. Или вы используете ракеты, чтобы уничтожить системы, из которых россияне выпускают эти ракеты по вам", — заявил адмирал. 

  • 28 сентября генсек Альянса Столтенберг приехал с неанонсированным визитом в Киев. Он встретился с президентом Зеленским, обсудили вопросы усиления ПВО.
  • НАТО разместит в Литве самолеты AWACS для "мониторинга военной активности РФ".
  • Столтенберг призвал мир готовиться к долгой войне России против Украины. 

Читайте также: Генсек НАТО о "вступлении в обмен на территории": Только украинцы решают, что приемлемо

Дмитрий Гриниченко
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РоссиявойнанатопвоРоб Бауэр
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