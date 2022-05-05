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Национальная телерадиокомпания Финляндии начала публиковать новости на украинском языке

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 17:03
Национальная телерадиокомпания Финляндии начала публиковать новости на украинском языке - Фото
Фото: EPA

Национальная телерадиокомпания Финляндии Yle с 4 мая начала публиковать новости на украинском языке. Об этом сообщается на сайте издания.

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Новости финской редакции будут переводить на украинский язык с помощью сервисов машинного перевода, а перед публикацией их будет проверять украиноязычный редактор.

"Вторжение России в Украину заставило миллионы украинцев покинуть свои дома и искать убежища в других странах. Ожидается, что только в Финляндию прибудет от 40 000 до 80 000 беженцев. Со своей стороны мы хотим поддержать беженцев и других украинцев, проживающих в Финляндии, в их повседневной жизни и способствовать их интеграции в финское общество. Одним из средств является предоставление новостей на родном языке", – заявил Йоуко Йокинен, главный редактор службы новостей Yle.

Основное внимание будет уделяться главным новостям Финляндии, а также новостям, представляющим особый интерес для искателей убежища из Украины.

Yle уже практиковала такой подход во время пандемии коронавируса, когда она публиковала новости на сомалийском, арабском, курдском и персидском языках.

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Андрей Водяный
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