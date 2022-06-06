Назарбаев больше не елбасы. Казахстанцы на референдуме поддержали изменения в Конституцию
В Казахстане в воскресенье прошел референдум по поддержке изменений в конституцию. Как сообщает ЦИК Казахстана, "за" поправки проголосовали 77,2% граждан, против – 18,7%.
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В бюллетене референдума был один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения в конституцию Республики Казахстан, изложенные в соответствующем проекте закона.
Всего на референдум выносилось 56 поправок, инициированных действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Из новой редакции конституции убирают упоминание об особом статусе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, правившего страной в течение трех десятилетий и провозглашенного лидером нации – елбасы.
Кроме того, предлагается возобновить Конституционный суд Казахстана.
В целом конституция Казахстана изменится приблизительно на треть.
После вступления в силу изменений Казахстан из "суперпрезидентской" республики станет просто президентской.
- В начале 2022 года Казахстан всколыхнули протесты: сначала люди просто выражали возмущение повышением цен на сжиженный газ, но требования быстро стали политическими. Протестующие потребовали отставки правительства и ухода Назарбаева из политики Казахстана.
- Чтобы подавить протесты, Токаеву пришлось просить о помощи России и других союзников по ОДКБ.