Назарбаев больше не елбасы. Казахстанцы на референдуме поддержали изменения в Конституцию

77,2% казахстанцев проголосовали за изменения в Конституцию, против – только 18,7%

Нурсултан Назарбаев (фото - akorda.kz)

В Казахстане в воскресенье прошел референдум по поддержке изменений в конституцию. Как сообщает ЦИК Казахстана, "за" поправки проголосовали 77,2% граждан, против – 18,7%.

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В бюллетене референдума был один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения в конституцию Республики Казахстан, изложенные в соответствующем проекте закона.

Всего на референдум выносилось 56 поправок, инициированных действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Из новой редакции конституции убирают упоминание об особом статусе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, правившего страной в течение трех десятилетий и провозглашенного лидером нации – елбасы.

Кроме того, предлагается возобновить Конституционный суд Казахстана.

В целом конституция Казахстана изменится приблизительно на треть.

После вступления в силу изменений Казахстан из "суперпрезидентской" республики станет просто президентской.