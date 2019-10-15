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Не без Украины. ООН провозгласила День доступа к информации: дата

Не без Украины. ООН провозгласила День доступа к информации: дата - Фото
74-я сессия Генассамблеи ООН (Фото: пресс-служба президента Украины)
15.10.2019, 21:43

Украинская делегация выступила одним из инициаторов такого решения

Украина, а также еще пять стран - членов Организации объединенных наций, выступили инициаторами провозглашения Международного дня доступа к информации. Об этом сообщает Укринформ.

Как сообщается, этот день будет отмечаться ежегодно 28 сентября.

По словам постоянного представителя Украины при ООН Олега Николенко, этот день станет символическим и будет привлекать мировое внимание к проблемам распространения информации как элемента стабильного развития.

Помимо Украины, инициаторами принятия документа стали Аргентина, Канада, Коста-Рика, Либерия и Сьерра-Леоне. Резолюция призывает отмечать этот день все страны - члены ООН, а также другие органиации, в том числе неправительственные учреждения и гражданское общество.

Также подчеркивается, что право каждого на поиск, получение и распространение информации гарантировано статьей 19 Всеобщей декларации прав человека.

  • Ранее в ООН учредили специальный фонд для помощи Донбассу.

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