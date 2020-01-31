"Не сомневайся". Илон Маск написал песню: аудио

Илон Маск (фото - Twitter Elon Musk).

Американский изобретатель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск написал танцевальную песню Don’t doubt your vibe. Об этом он сообщил в Twitter.

Маск сообщил, что сам написал текст и записал свой вокал. Название трека можно перевести как "Не сомневайся в своей энергетике". "Все это было мечтой", - подписал Маск ауидозапись на SoundCloud.

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Также изобретатель запостил фотографии процесса создания песни.

Подписчики Маска с юмором отнеслись к релизу в комментариях к редиху. Некоторые пользователи назвали его Post Elone по аннологии с репером Post Malone.

Post Elone — Edwin Robert (@edwin_robert777) January 30, 2020

Это уже не первый опыт Маска по созданию песен. В прошлом году он записал реп-трек RIP Harambe. Он посвятил его горилле Харамбе.

В 2016 году в зоопарке города Цинцинатти в США трехлетний мальчик прыгнул в вольер. 17-летняя горилла около 10 минут носила на руках ребенка, не проявляя признаков агрессии. Сотрудники решили застрелить Харамбе, что вызвало массу противоречивых мнений. Горилла стала мемом, люди выходили на митинги и протесты.

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