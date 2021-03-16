Неизвестные повредили последнюю работу Бэнкси на стене Редингской тюрьмы: фото

Неизвестные повредили последнюю работу британского уличного художника Бэнкси на стене Редингской тюрьмы. Об этом сообщает BBC.

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Изображение бегущего из тюрьмы заключенного – возможно, напоминающего писателя Оскара Уайльда – появилось на стене Редингской тюрьмы 1 марта. Вандалы зарисовали краской пишущую машинку внизу граффити и написали "Команда Роббо".

Роббо – британский художник в жанре граффити, который умер в 2014 году. У него с Бэнкси была давняя вражда. Она началась в 2009 году, когда Бэнкси закрасил один из рисунков Роббо рядом с Риджентс-каналом в Камдене. Их конфликт стал центральной темой телевизионного документального фильма телеканала Channel 4 "Войны граффити".

Министерство юстиции Британии, которому принадлежит Редингская тюрьма, заявило, что им известно о ситуации, но отказалось от комментариев.

В горсовете заявили, что власть не может ничего сделать. "То, что работа была испорчена, — неприятно, но этого следовало ожидать", — сказала представительница мэрии.

В декабре 2020 года в Бристоле появилась работа Бэнкси – чихающая старушка, внешне напоминающая королеву Елизавету II.

1 марта 2021 года Бэнкси сделал граффити на стене Редингской тюрьмы.

Вадим Ребрина

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