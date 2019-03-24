Неизвестный напал на министра иностранных дел Финляндии

Тимо Сойни (фото - EPA)

В финляндском городе Вантаа на ярмарке мужчина напал на министра иностранных дел страны Тимо Сойни. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Сойни проводил на ярмарке встречу со своими избирателями. Неизвестный подошел к министру и попытался его ударить. Правоохранители остановили нападавшего и повалили его на землю.

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На одежде нападавшего была символика националистической антииммигрантской организации финляндии "Солдаты Одина". Издание пишет, что члены этой организации устраивают патрули и отслеживают мигрантов.

После инцидента министр продолжил общение с участниками ярмарками. Он сообщил, что не пострадал.

15 марта произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, еще 48 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Главным подозреваемым считается 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он стримил видео расстрела в соцсети. 16 марта над ним состоялся суд. В своем "манифесте" Таррант написал, что был в Украине.