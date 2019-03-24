Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.03.2019, 16:10

Неизвестный напал на министра иностранных дел Финляндии

Тимо Сойни (фото - EPA)

На Тимо Сойни напал неизвестный, когда министр общался с избирателями

Реклама
Реклама

В финляндском городе Вантаа на ярмарке мужчина напал на министра иностранных дел страны Тимо Сойни. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Сойни проводил на ярмарке встречу со своими избирателями. Неизвестный подошел к министру и попытался его ударить. Правоохранители остановили нападавшего и повалили его на землю.

Реклама

На одежде нападавшего была символика националистической антииммигрантской организации финляндии "Солдаты Одина". Издание пишет, что члены этой организации устраивают патрули и отслеживают мигрантов.

После инцидента министр продолжил общение с участниками ярмарками. Он сообщил, что не пострадал.

15 марта произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, еще 48 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Главным подозреваемым считается 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он стримил видео расстрела в соцсети. 16 марта над ним состоялся суд. В своем "манифесте" Таррант написал, что был в Украине.

Отправить:
Распечатать:
Теги: нападение, Финляндия, происшествие, Тимо Сойни
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 