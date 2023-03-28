Некоторые страны ЕС обновляют арсеналы на средства союзников – Politico
Некоторые страны-члены Евросоюза якобы возмущены тем, что Эстония и ряд других стран, отправляя Украине свое "устаревшее" вооружение, тем самым обновляют собственный арсенал на средства союзников, оказывающих Киеву помощь в рамках Европейского механизма поддержания мира. Об этом сообщает Politico со ссылкой на семерых неназванных европейских дипломатов.
Издание отмечает, что официально все страны ЕС в рамках Европейского фонда мира договорились об одинаковой ставке возмещения военной поддержки Украины. Это примерно 84% стоимости отправленного в Украину вооружения.
"Существуют очень разные подходы, каждая страна использует собственную методологию для расчета расходов", – сказал один из чиновников.
По данным Министерства иностранных дел и обороны ЕС (EEAS), Эстония якобы требует 160 млн евро или 91% возмещения военной поддержки Украине, в то время когда официальная цифра компенсации, согласно данным EEAS, должна составлять 134 млн евро, то есть 84%.
"Они отправляют свой металлолом в Украину и покупают себе новенький материал, используя средства ЕС", – сказал один дипломат из ЕС об Эстонии.
По его словам, "эстонцы присылают старое вооружение, которое больше не производится, а затем требуют возмещения [на основе цены] современного вооружения".
"Например, они отправили в Украину старые советские зенитные ракеты "Стрела", но требуют возмещения за современные "Стингеры", которые, конечно, имеют больше возможностей и имеют гораздо более высокую цену", – пояснил он.
Несмотря на то, что такие действия Эстонии возмущают ее европейских союзников, такой способ возмещений практикуют еще пять стран-членов ЕС, пишет издание. Речь идет о Финляндии, Латвии, Литве, Франции и Швеции.
В EEAS говорят, что эти страны якобы также рассчитали свои требования по компенсации от фонда на основе закупочной цены нового вооружения, а не фактической стоимости того, что они отправили в Украину.
- 8 марта 2023 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.
- 20 марта Евросоюз согласовал план закупки боеприпасов для Украины на €2 млрд.
Комментарии