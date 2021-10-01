Нелегалы на границе с Беларусью. Польша продлила чрезвычайное положение на два месяца
Польский Сейм продлил чрезвычайное положение на два месяца на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщает RMF 24.
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За продление чрезвычайного положения проголосовали 237 депутатов, 179 – против, а 31 – воздержался.
"Мы каждый день наблюдаем активизацию действий беларуской стороны – так называемую гибридную войну. Ее цель – снизить оперативную активность польских служб", – сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.
Он утверждает, что подавляющее большинство жителей пограничных зон соглашаются с введением чрезвычайного положения.
Также польское правительство хочет пустить к границе с Беларусью журналистов, которым запрещен туда въезд из-за чрезвычайного положения.
- Польша со 2 сентября ввела ЧП на границе с Беларусью и строит стену. Власти хотят защититься от наплыва мигрантов из Африки и Ближнего Востока. В миграционном кризисе они обвиняют режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и Кремль.
- 27 сентября в телефонах у нелегальных мигрантов нашли экстремистские материалы. Из-за этого власти Польши планировали продлить чрезвычайное положение на два месяца.
- В тот же день ПАСЕ проголосовала за проведение дебатов по миграционному кризису на границе ЕС, хотя РФ активно выступала против рассмотрения этого вопроса.
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