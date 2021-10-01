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Нелегалы на границе с Беларусью. Польша продлила чрезвычайное положение на два месяца

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 13:11
Нелегалы на границе с Беларусью. Польша продлила чрезвычайное положение на два месяца - Фото
Польский сейм (Фото:Wojciech Olkusnik/EPA)

Польский Сейм продлил чрезвычайное положение на два месяца на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщает RMF 24.

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За продление чрезвычайного положения проголосовали 237 депутатов, 179 – против, а 31 – воздержался.

"Мы каждый день ​​наблюдаем активизацию действий беларуской стороны – так называемую гибридную войну. Ее цель – снизить оперативную активность польских служб", – сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Он утверждает, что подавляющее большинство жителей пограничных зон соглашаются с введением чрезвычайного положения.

Также польское правительство хочет пустить к границе с Беларусью журналистов, которым запрещен туда въезд из-за чрезвычайного положения.

Смотрите также: Беларусь раздает мигрантам военную форму. Пограничники Польши ждут провокаций: фото

Елизавета Кумбер
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