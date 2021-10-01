Нелегалы на границе с Беларусью. Польша продлила чрезвычайное положение на два месяца

Польский Сейм продлил чрезвычайное положение на два месяца на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщает RMF 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За продление чрезвычайного положения проголосовали 237 депутатов, 179 – против, а 31 – воздержался.

"Мы каждый день ​​наблюдаем активизацию действий беларуской стороны – так называемую гибридную войну. Ее цель – снизить оперативную активность польских служб", – сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Он утверждает, что подавляющее большинство жителей пограничных зон соглашаются с введением чрезвычайного положения.

Также польское правительство хочет пустить к границе с Беларусью журналистов, которым запрещен туда въезд из-за чрезвычайного положения.

Польша со 2 сентября ввела ЧП на границе с Беларусью и строит стену. Власти хотят защититься от наплыва мигрантов из Африки и Ближнего Востока. В миграционном кризисе они обвиняют режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и Кремль.

27 сентября в телефонах у нелегальных мигрантов нашли экстремистские материалы. Из-за этого власти Польши планировали продлить чрезвычайное положение на два месяца.

В тот же день ПАСЕ проголосовала за проведение дебатов по миграционному кризису на границе ЕС, хотя РФ активно выступала против рассмотрения этого вопроса.

Смотрите также: Беларусь раздает мигрантам военную форму. Пограничники Польши ждут провокаций: фото

Елизавета Кумбер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.