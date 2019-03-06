Немецкий садовник, умирая, отправил врагам посылки с бомбами

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В западной Германии 59-летний садовник Бернхард Грауманн перед смертью отправил посылки с взрывными устройствами людям, которых считал своими врагами. Об этом сообщает BBC.

Грауманн, который жил в небольшом городе Мехлинген, умер в ночь на 1 марта в своем доме. 28 февраля в соседнем городе Энкенбах-Альсенборн в результате взрыва погиб 64-летний врач, который лечил Грауманна. По данным полиции, врач поднял замаскированное взрывное устройство, оставленное у дверей его дома.

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В городе Оттерберг, находящемся менее чем в 10 километрах от Мехлингена, 3 марта произошел ещ один взрыв взрыв. Взрывчатку замаскировали в дровах, которыми отапливали дом. В результате получили ранения женщина и ее дочь.

Сейчас полиция устанавливает личности всех, кто общался с Грауманном, чтобы выяснить, были ли еще посылки с бомбами.

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