Неподалеку от Белого дома произошла стычка: есть раненые

Пострадавшие утверждают, что являются сторонниками Трампа, и на них якобы напали члены Black Lives Matter. Подтверждений этой информации пока нет

В нескольких кварталах от Белого дома неизвестные напали с ножами на четырех людей, которые представились сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает полиция Дистрикта Колумбия, передает вашингтонская "дочка" NBC – News 4.

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Жертвы нападения назвали себя членами крайне правой группы The Proud Boys, которая поддерживает Трампа, пишут в издании. Они утверждают, что на них якобы напали члены движения за права афроамериканцев Black Lives Matter. В издании не могут подтвердить эту информацию, арестов пока не было.

По данным полиции, пострадали трое мужчин и одна женщина. Их доставили в больницу, ранения не несут угрозы жизни.

Сейчас силовики разыскивают нападавших: двух мужчин и женщину.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Под данным на 09:00, кандидат от демократов Байден побеждает Трампа, но разрыв быстро сокращается.

LIGA.net ведет хронику выборов.

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Марк Сировой

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