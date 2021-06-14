"Неприемлемое нарушение". В МИД Дании вызвали посла РФ из-за российских истребителей

Министр иностранных дел Дании вызвал посла РФ из-за нарушения воздушного пространства страны российскими истребителями. Этот вопрос правительство также планирует поднять на саммите НАТО, передает пресс-служба МИД Дании.

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Глава ведомства Йеппе Кофод заявил, что российские истребители дважды нарушили воздушное пространство страны 11 июня 2021 года, что является "неприемлемым нарушением всех действующих международных норм и правил для военных полетов".

"Это не может быть истолковано иначе как позорный и провокационный российский акт", - сказал министр.

Глава МИД Дании также отметил, что будет сопровождать премьер-министра на саммите НАТО, где намерен обсудить российские нарушения со своими коллегами.

"К счастью, это одна из редких ситуаций, когда я чувствую себя вынужденным вызвать посла. Это серьезный и однозначный дипломатический шаг. Послу России дали понять, что такие провокационные полеты должны прекратиться, и международные законы и правила применяются как к России, так и ко всем остальным", - заявил Кофод.

11 июня 2021-го министр обороны Дании заявил, что в районе Борнхольма российские самолеты дважды за день нарушили воздушное пространство страны.

Истребители РФ были предупреждены о том, что они нарушают воздушное пространство Дании, но никак на это не отреагировали. Датчане были вынуждены поднять истребители F-16 для перехвата двух самолетов Су-30.

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Оксана Житнюк

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