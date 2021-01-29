"Неприкрытое хамство". YouTube заблокировал ролики с российским гимном – в РФ возмутились

YouTube заблокировал видеоролики, на которых присутствовал российский гимн – по причине нарушения авторских прав. В Роскомндзоре возмутились таким решением и призвали владельцев каналов переходить на местные видеохостинги, сообщается на сайте ведомства.

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В Роскомнадзоре отметили, что уже направили в Google LLC требование снять ограничения на публикацию материалов, которые содержат гимн России, подчеркнув, что "гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав".

"Блокировка платформой YouTube гимна РФ – это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны. Обращаем внимание российских владельцев каналов, размещающих свой контент на данной платформе, на целесообразность перехода на российские видеохостинги", говорится в сообщении.

Чуть позже ряд росСМИ заявили, что Google признал блокировку необоснованной и она будет отозвана.

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Дарья Мостовая

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