YouTube забанил канал Трампа. Как минимум на неделю
Видеохостинг YouTube как минимум на неделю заблокировал канал действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил CNN Business представитель компании.
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"После тщательной проверки и в свете продолжающихся опасений насчет потенциального насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Трампа, и объявили блокировку за нарушение нашей политики о подстрекательстве к насилию", – заявили в YouTube.
В компании не раскрыли детали видео, из-за которого канал Трампа был забанен. В течение как минимум недели на канал нельзя будет загружать новые ролики, также запрещено проводить трансляции.
В YouTube сказали, что пересмотрят решение через неделю, но не исключают: блокировку могут продлить.
- 6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили.
- Силовики освободили Капитолий в течение четырех часов. Погибли пять человек, в том числе офицер полиции Капитолия. Конгресс продолжил подсчет и официально утвердил победу Байдена.
- Аккаунты Трампа в соцсетях Facebook и Instagram были заблокированы после событий в Капитолии – минимум до конца 20 января, когда пройдет инаугурация Джо Байдена.
- 9 января Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт Трампа. Он попытался обойти вечный бан и опубликовал новый твитт, но его тут же удалили.
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