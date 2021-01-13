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YouTube забанил канал Трампа. Как минимум на неделю

13.01.2021, 07:02
YouTube забанил канал Трампа. Как минимум на неделю - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Видеохостинг YouTube как минимум на неделю заблокировал канал действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил CNN Business представитель компании.

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"После тщательной проверки и в свете продолжающихся опасений насчет потенциального насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Трампа, и объявили блокировку за нарушение нашей политики о подстрекательстве к насилию", – заявили в YouTube.

В компании не раскрыли детали видео, из-за которого канал Трампа был забанен. В течение как минимум недели на канал нельзя будет загружать новые ролики, также запрещено проводить трансляции.

В YouTube сказали, что пересмотрят решение через неделю, но не исключают: блокировку могут продлить.

  • Аккаунты Трампа в соцсетях Facebook и Instagram были заблокированы после событий в Капитолии – минимум до конца 20 января, когда пройдет инаугурация Джо Байдена

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Марк Сировой
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