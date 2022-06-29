Норвегия отказалась пропускать российские грузы на Шпицберген. В РФ угрожают в ответ

Норвегия не разрешила российской горнодобывающей компании Арктикуголь провозить грузы в российский поселок Баренцбург на Шпицбергене из-за санкций. Об этом сообщает NRK.

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На пограничной станции Стурскуг остановлено 20 тонн российских товаров, которые направлялись в Баренцбург. Арктикуголь утверждает, что "это может привести к гуманитарному кризису".

Министерство иностранных дел Норвегии отклонило заявку на транспортировку 15 июня. Посольство России направило норвежскому МИД письмо с просьбой сделать исключение из санкций, однако его отклонили, сославшись на положение об обеспечении независимости Украины.

Глава конституционного комитета Совфеда России Андрей Клишас в ответ на ограничения заявил, что "норвежский суверенитет над Шпицбергеном под большим вопросом".

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Мария Макуха

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