Норвегия отказалась пропускать российские грузы на Шпицберген. В РФ угрожают в ответ
Норвегия не разрешила российской горнодобывающей компании Арктикуголь провозить грузы в российский поселок Баренцбург на Шпицбергене из-за санкций. Об этом сообщает NRK.
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На пограничной станции Стурскуг остановлено 20 тонн российских товаров, которые направлялись в Баренцбург. Арктикуголь утверждает, что "это может привести к гуманитарному кризису".
Министерство иностранных дел Норвегии отклонило заявку на транспортировку 15 июня. Посольство России направило норвежскому МИД письмо с просьбой сделать исключение из санкций, однако его отклонили, сославшись на положение об обеспечении независимости Украины.
Глава конституционного комитета Совфеда России Андрей Клишас в ответ на ограничения заявил, что "норвежский суверенитет над Шпицбергеном под большим вопросом".
- С 18 июня Литва ограничила транзит грузов по железной дороге в Калининград из других регионов России и обратно. Запрет распространяется на попавшие под санкции Евросоюза товары.
- РФ начала угрожать Литве ответными мерами. Politico писало, что если РФ решится на войну с НАТО, то ее первой целью может стать Сувалкский перешеек.
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