Новая Зеландия совместит выборы в парламент и референдум о наркотике

Несмотря на высокие рейтинги нынешней партии и премьера, вопрос о "легалайзе" способен значительно подкосить ее рейтинги, полагают в Reuters

17 октября в Новой Зеландии состоятся парламентские выборы, параллельно с которыми в стране пройдет национальный референдум о легализации медицинской марихуаны. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Решение о легализации рекреационного каннабиса разделил мнение общества о фаворите выборов – правящей Лейбористской партии и премьер-министре страны Джасинде Ардерн.

По данным общенационального опроса Horizon Research, мнения о референдуме разделились поровну – 49,5% респондентов заявили, что за легализацию, против – те же 49,5%. Еще 1% опрошенных не смогли дать ответ.

Несмотря на недавние опросы, указывающие на будущую комфортную победу Ардерн и ее партии, вопрос о легалайзе "способен значительно подкосить ее рейтинги", пишет агентство. Именно поэтому она ранее избегала скользкой темы, аргументируя это нежеланием влиять на решение общества.

В случае принятия решения о легализации каннабиса Новая Зеландия станет третьей страной в мире после Уругвая и Канады, которая узаконила его употребление и продажу в рекреационных целях.

Ранее власти Люксембурга и Швейцарии заявили о намерении легализировать марихуану.

В декабре прошлого года суд оправдал украинца за выращивание конопли.

Станислав Стороженко

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