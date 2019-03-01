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01.03.2019, 08:55

Швейцария изучает исследования для легальной продажи конопли

Швейцария изучает исследования для легальной продажи конопли - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным СМИ, речь идет о возможной регулируемой продаже каннабиса в аптеках

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Правительство Швейцарии принимает меры для того, чтобы разрешить ограниченные исследования легальной торговли коноплей, хотя любая либерализация остается далекой перспективой. Об этом сообщает AP.

В правящем федеральном совете заявили, что он направил в парламент предложение разрешить муниципалитетам осуществлять пилотные проекты на тему "преимуществ и недостатков альтернативных форм регулирования".

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Речь идет, например, о регулируемой продаже каннабиса в аптеках.

Издание напоминает, что хранение и потребления конопли с более чем 1% THC, главного психоактивного компонента растения, ныне являются незаконными.

Правительство заявило, что 200 тысяч человек в стране , где проживают восемь миллионов жителей, регулярно потребляют каннабис, несмотря на запрет, что приводит к расцвету черного рынка и высоких расходов на обеспечение выполнения закона.

Строго регламентированные пилотные проекты будут продолжаться максимум десять лет, после чего будут сделаны соответствующие выводы.

7 ноября 2018 года Мичиган стал первым штатом на Среднем Западе США, который проголосовал за легализацию марихуаны в рекреационных целях.

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Теги: каннабис, конопля, Швейцария, аптеки
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