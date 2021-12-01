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Новые санкции ЕС против Беларуси: в список попали Белавиа и Гродно Азот – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 22:47
Новые санкции ЕС против Беларуси: в список попали Белавиа и Гродно Азот – Bloomberg - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Евросоюз на этой неделе планирует ввести новый пакет санкций против Беларуси из-за миграционного кризиса на границах ЕС, в котором Брюссель обвиняет диктатора Александра Лукашенко. Под санкции попадут крупные беларуские компании, пограничники и судьи, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Ожидается, что на этой неделе страны-члены ЕС одобрят санкции в отношении 17 физических и 11 юридических лиц.

По словам источников издания, ЕС введет санкции против беларуского национального перевозчика Белавиа и сирийской авиакомпания Cham Wings Airlines.

Также в санкционном списке фигурируют производитель азотных удобрений Гродно Азот и производитель нефти Беларусьнефть, а также беларуские пограничники и судьи.

Кроме того, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что администрация Джо Байдена "очень скоро" представит новый пакет санкций против Беларуси, который был согласован с европейскими странами.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. Подконтрольный режиму ЦИК сообщил о 80,1% поддержки Лукашенко и лишь 10,1% дал оппозиционной кандидатке Тихановской. Он объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада", жестоко и с жертвами подавив протесты. Режим неприкрыто стал союзником РФ. Отношения с Украиной упали до исторического минимума. ЕС ввел санкции против Беларуси и ее чиновников. Та в ответ с лета 2021-го начала мстить Западу специально направленными потоками мигрантов с Ближнего Востока и из Африки на границах Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши назвал это "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

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Вадим Ребрина
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санкции ЕС беларусь мигранты александр лукашенко
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