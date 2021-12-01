Новые санкции ЕС против Беларуси: в список попали Белавиа и Гродно Азот – Bloomberg
Евросоюз на этой неделе планирует ввести новый пакет санкций против Беларуси из-за миграционного кризиса на границах ЕС, в котором Брюссель обвиняет диктатора Александра Лукашенко. Под санкции попадут крупные беларуские компании, пограничники и судьи, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Ожидается, что на этой неделе страны-члены ЕС одобрят санкции в отношении 17 физических и 11 юридических лиц.
По словам источников издания, ЕС введет санкции против беларуского национального перевозчика Белавиа и сирийской авиакомпания Cham Wings Airlines.
Также в санкционном списке фигурируют производитель азотных удобрений Гродно Азот и производитель нефти Беларусьнефть, а также беларуские пограничники и судьи.
Кроме того, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что администрация Джо Байдена "очень скоро" представит новый пакет санкций против Беларуси, который был согласован с европейскими странами.
- 8 ноября режим Лукашенко перебросил большую группу мигрантов к границам Польши, где польские пограничники не дают им попасть в страну. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что мигранты могут пойти через Украину. По словам нардепа Слуги народа Марьяны Безуглой, потоки могут хлынуть с 20 ноября. МВД усиливает границу техникой, военными и беспилотниками.
Читайте также: Операция "Шлюз". Беларусь и РФ могут направить своих мигрантов в Украину: сколько и когда
Комментарии