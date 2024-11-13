Новым лидером республиканцев в Сенате США избрали Джона Туна: что о нем известно

Джон Тун (Фото: Will Oliver/EPA)

Республиканцы в Сенате избрали своим новым лидером сенатора Джона Туна из Южной Дакоты, отвергнув кандидатуру ярого сторонника новоизбранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters.

В материале говорится, что победа Туна является признаком того, что Сенат может сохранить определенную степень независимости от Трампа в следующем году, когда республиканцы будут контролировать Белый дом и, возможно, обе палаты Конгресса.

Республиканцы будут иметь по крайней мере 52 места из 100 в Сенате и на пути к тому, чтобы сохранить большинство в Палате представителей.

63-летний Тун считается уравновешенным институционалистом и опытным законодателем, имеющим тесные отношения со многими коллегами-республиканцами. Он заменит на этом посту 82-летнего Митча Макконнелла, занимавшего его в течение 18 лет.

Как рассказал журналистам представитель Туна, во время голосования он одержал победу над сенатором Джоном Корнином из Техаса – 29 голосов против 24. Рик Скотт из Флориды, являющийся близким союзником Трампа, вылетел еще в первом туре голосования.

Тун работает в Сенате с 2004 года. С 2019 года он занимал должность республиканского партийного организатора в Сенате, это считается вторым по рангу местом в партийной иерархии. Он также брал на себя руководство партией в Сенате после того, как в 2023 году Макконнелл получил сотрясение мозга в результате падения.

В своих ранних заявлениях Тун активно поддерживал Украину. В марте, когда шли дискуссии о принятии пакета помощи Киеву, он говорил, что Америка не может самоустраниться с мировой арены, его слова приводит The Hill.

"Мы должны убедиться, что у Украины есть оружие и ресурсы, необходимые ей для победы над россиянами. Потому что, если мы не будем отправлять им американское оружие, и они [россияне] добьются успеха в Украине, то они нападут на страну НАТО. Тогда мы будем отправлять американских сыновей и дочерей", — заявлял тогда Тун.

13 ноября стало известно, что Трамп определился с кандидатами на должности главы Пентагона и начальника ЦРУ.

В тот же день телеканал Fox News сообщил, что Трамп назначит спецпосланника по Украине, который возглавит переговоры по прекращению войны с Россией.