Новим лідером республіканців у Сенаті США обрали Джона Туна: що про нього відомо

Джон Тун (Фото: Will Oliver/EPA)

Республіканці в Сенаті обрали своїм новим лідером сенатора Джона Туна з Південної Дакоти, відкинувши кандидатуру палкого прихильника новообраного президента Дональда Трампа. Про це повідомила агенція Reuters.

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У матеріалі йдеться, що перемога Туна є ознакою того, що Сенат може зберегти певний ступінь незалежності від Трампа наступного року, коли республіканці будуть контролювати Білий дім і, можливо, обидві палати Конгресу.

Республіканці матимуть принаймні 52 місця зі 100 у Сенаті та на шляху до того, щоб зберегти більшість у Палаті представників.

63-річний Тун вважається врівноваженим інституціоналістом і досвідченим законодавцем, який має тісні стосунки з багатьма своїми колегами-республіканцями. Він замінить на цій посаді 82-річного Мітча Макконнелла, який обіймав її протягом 18 років.

Як розповів журналістам представник Туна, під час голосування він здобув перемогу над сенатором Джоном Корніном із Техасу – 29 голосів проти 24. Рік Скотт із Флориди, який є близьким союзником Трампа, вилетів ще в першому турі голосування.

Тун працює у Сенаті з 2004 року. З 2019 року він обіймав посаду республіканського партійного організатора в Сенаті, що вважається другим за рангом місцем у партійній ієрархії. Він також брав на себе керівництво партією в Сенаті після того, як у 2023 році Макконнелл отримав струс мозку в результаті падіння.

У своїх попередніх заявах Тун активно підтримував Україну. У березні, коли тривали дискусії щодо ухвалення пакета допомоги Києву, він говорив, що Америка не може самоусунутись зі світової арени, його слова наводить The Hill.

"Ми повинні переконатися, що Україна має зброю та ресурси, необхідні їй для перемоги над росіянами. Тому що, якщо ми не надсилатимемо їм американську зброю, і вони [росіяни] досягнуть успіху в Україні, і вони нападуть на країну НАТО, тоді ми будемо надсилати американських синів і дочок", – заявляв тоді Тун.

13 листопада стало відомо, що Трамп визначився з кандидатами на посади глави Пентагону та очільника ЦРУ.

Того самого дня телеканал Fox News повідомив, що Трамп призначить спецпосланника щодо України, який очолить переговори щодо припинення війни з Росією.