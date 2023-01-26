Новый посол США прибыла в Москву

Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву. Об этом сообщает посольство США в Telegram.

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"С возвращением в Россию, посол Трейси!" – говорится в сообщении.

Посольство также опубликовало фото посла в Москве.

Трейси Линн – первая женщина посол США в России, она заменила Джона Салливана, который ушел в отставку в начале сентября 2022 года.

Линн знает русский язык и была вторым дипломатом в Москве с 2014 по 2017 год. С 2019 года была послом США в Армении.

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Вадим Ребрина

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