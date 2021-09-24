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"Нужно для сдерживающего эффекта". Талибан хочет вернуть казни и отсечение конечностей

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 13:13
Фото: Jalil Rezaye/EPA

Радикальные исламисты Талибана после захвата власти в Афганистане хотят возобновить насильственные ампутации конечностей в качестве наказания, а также казни. Об этом сообщил один из основателей радикального движения мулла Нуруддин Тураби, передает The Associated Press.

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Во время прошлого правления талибов два десятилетия назад Тураби был главой Минюста, а сейчас руководит тюрьмами. В интервью он заявил, что принудительная ампутация конечностей "нужна для сдерживающего эффекта".

"Отрубать руки крайне необходимо в целях безопасности", – подчеркнул он. По его словам, пока не решено, будут ли наказания приводиться в исполнения публично.

При этом талибы разрешат телевидение и мобильные телефоны. И если казни будут публичными, люди смогут снимать их на видео или фотографировать. По мнению представителя талибов, это "распространит сдерживающий эффект".

Тураби добавил, что дела о преступлениях будут рассматриваться в шариатском суде, в том числе и женщинами, но "в основе всех законов будет Коран", – как и до прихода американских и британских войск в 2001 году.

В 1996 году с приходом талибов ко власти в Афганистане начал действовать режим строгого исполнения норм традиционного исламского законодательства. Нарушителей забрасывали камнями, отсекали им конечности и публично казнили. Осужденных убийц казнили выстрелом в голову, который делал член семьи жертвы. За кражу людям ампутировали руки и ноги. Это зависело от тяжести преступления.

Читайте также: В Афганистане исчез пиар-лидер Талибана. BBC пишет – идет жесткая борьба за власть

Елизавета Кумбер
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Афганистан убийство казнь наказание талибан исламисты Нуруддин Тураби
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