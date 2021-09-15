В Афганистане исчез пиар-лидер Талибана. BBC пишет – идет жесткая борьба за власть

Среди руководителей движения Талибан, которое захватило власть в Афганистане, по-видимому, серьезный конфликт. Пропал один из лидеров этого радикального исламистского движения, пишет служба ВВС.

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Как сообщили Би-би-си топ-чиновники талибов, между лидерами "вспыхнула серьезная ссора" через несколько дней после формирования правительства. Сообщается, что сторонники двух соперничающих фракций устроили драку в президентском дворце из-за спора, "кто больше сделал для победы над США", и как нужно разделить власть. Талибан официально опроверг эти сообщения.

По данным источников агентства, сооснователь Талибана – 53-летний мулла Абдул Гани Барадар остро конфликтует с другим членом Кабмина, и вот уже несколько дней местонахождение нынешнего вице-премьера Афганистана неизвестно.

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Вопросы на этот счет появились еще 13 сентября, когда главный дипломат талибов Барадар не приехал на переговоры с катарским коллегой Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. Он был главой делегации Талибана на переговорах с США в этой стране и, фактически, представлял движение вне Афганистана.

Вчера в Талибане опровергли слухи, что Барадара могли убить. В качестве доказательства они выложили некую аудиозапись, где якобы Барадар говорит, что он "в поездке"; как уточнили в движении – в Кандагаре. Там вчера тысячи жителей вышли на протест: говорят, что талибы выселяют их из домов.

BBC отмечает, что слухи о конфликте между "фракцией Дохи" и "фракцией Хаккани" пошли почти сразу же после захвата талибами власти.

Агентство добавило, что уже пару лет неизвестно, что с духовным лидером талибов муллой Хибатуллой Ахундзаде. СМИ писали, что его могли убить в Пакистане.

Кроме того, в движении очень долго опровергали смерть своего основателя – муллы Омара, и только в 2015 году признались, что он был убит, хотя неоднократно выпускали заявления от его имени.

Евгений Пилипенко

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