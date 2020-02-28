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Резкое обострение боевых действий в Сирии: что известно на 11:00 утра

Резкое обострение боевых действий в Сирии: что известно на 11:00 утра - Фото
Турецкие военные в Идлибе (Фото: EPA)
28.02.2020, 11:00

Вчера авиация РФ/Асада ударила по турецким военным в Сирии. Погибли 33 солдата, более 30 ранены. Турция ответила массированными авиа- и артударами.

27 февраля авиация войск сирийского диктатора Башара Асада ударила по турецкой военной колонне в провинции Идлиб в Сирии: погибли 33 военных, более 30 получили ранения. Ситуация в регионе резко обострилась из-за возможного перерастания конфликта в прямое противостояние войск Турции и сил РФ, которые поддерживают Асада. В ООН заявляют, что напряжение в регионе растет с каждым часом. Что известно на этот момент - разбор LIGA.net.

В Анкаре ночью созвали экстренное заседание во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом ЭрдоганомВ стране готовы ввести военное положение. Турецкая армия всю ночь бомбила штабы, склады, военных и бронетехнику асадовских войск в Идлибе. По данным сирийского правозащитника Осамы Али Сулейман (Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека), Турция ликвидировала 16 сирийских военных. Минобороны Турции заявляет о 309 "нейтрализованных" военных сил Асада. 

Сегодня НАТО соберется на экстренное заседание. На Западе не исключают возможности введения в действие 5 статьи Устава НАТО, но, поскольку Альянс не одобрял введение войск Турции в Сирию, шансы на это невелики. Госдеп США заявил, что они поддерживают Турцию и осуждают действия режима Асада, РФ и Ирана.

Турция решила прекратить сдерживать поток беженцев в Европу, отложить развертывание российских систем С-400. Также, по некоторым сообщениям, Анкара рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей. Также в Турции заявили, что Сирия "заплатит высокую цену" за гибель турецких военных.

В РФ говорят, что не причастны к авиаударам в Сирии, однако добавляют, что турецкие военные, "находились в боевых порядках террористических формирований", хотя их там не должно было быть.

Смотрите видео: Турция показала с воздуха, как бомбит технику и людей Асада в Идлибе

Владислав Сердюк
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Сирия Турция Идлиб
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